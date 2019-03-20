Первенство Европы по пулевой стрельбе: иркутянка завоевала бронзу

СЕГОДНЯ 03:40 2019-03-20T03:40:02+03:00

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Первенство Европы по пулевой стрельбе сейчас проходит в Хорватии. На турнир приехали около 600 спортсменов из 46 стран. И уже есть хорошие новости. Иркутянка Надежда Колода завоевала бронзовую медаль на престижном турнире.

- Надежда Колода выступала вместе с Андреем Чиликовым из Удмуртии в олимпийском упражнении – в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров среди смешанных команд, - сообщает пресс-служба Министерства спорта Иркутской области. - В квалификации российские спортсмены показали лучший результат. Они набрали 766 очков. Из них Надежда набрала 385 очков. Это норматив мастера спорта международного класса.

Но возможно, это не последняя медаль с европейского турнира. Первенство закончится только 25 марта. До этого времени нашей землячке предстоит стрелять по мишеням еще два раза - в личном и командном соревновании. Пожелаем ей удачи!

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ИСТОЧНИК KP.RU