«Байкал-Энергия» проведет первый матч за бронзу Суперлиги против «Уральского трубника» в Ульяновске
Внимание, болельщики «Байкал-Энергии»! Свой первый выездной матч «бронзовой серии» против «Уральского трубника» наша команда проведет не в Первоуральске, а в Ульяновске. Все дело в том, что лед в уральском городе из-за теплой погоды будет не готов к проведению матча.
- Решение о переносе игры принято комитетом по проведению соревнований ФХМР, - сообщили в пресс-службе федерации хоккея с мячом России. – Игра, как и планировалось, состоится 23 марта. только пройдет она в крытом ульяновском ледовом дворце «Волга-Спорт-Арена». Начало встречи в 18.00 по иркутскому времени.
Добавим, что ответный матч в серии за 3-е место запланирован на 26 марта в Иркутске. Состоится ли игра на стадионе «Рекорд» или также будет перенесена в другой город, будет зависеть от погоды. О месте проведения встречи руководство «Байкал-Энергии» сообщит болельщикам заранее.
ИСТОЧНИК KP.RU
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