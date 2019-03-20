Мошенничества в интернете: жители Иркутской области попадаются на стандартные схемы

СЕГОДНЯ 04:48 2019-03-20T04:48:09+03:00

Все обманутые на днях жители Братска знали, что обман в соцсетях и при покупках через сеть возможен

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Сотрудниками Межмуниципального управления МВД России «Братское» проводятся проверки по заявлениям граждан о хищении денежных средств в результате обмана недобросовестными пользователями Интернета.

Объединяет все обращения тот факт, что злоумышленники подстерегали жертв на различных площадках в социальных сетях. Четверо пострадавших для покупки либо продажи имущества и товаров воспользовались услугами популярных интернет-ярмарок.

36-летний учитель по объявлению на «Avito» пытался купить у продавца из Нижнего Новгорода лодочный мотор. Однако договаривался о сделке «владелец» мотора по телефону с номером, обслуживаемым сотовым оператором Тюменской области. После оплаты братчанином транспортных расходов в сумме 17 500 рублей, телефон продавца стал недоступен, а объявление удалено со страницы.

На этом же сайте опубликовала объявление о продаже автомобиля «Волга» 41-летняя жительница города Вихоревки. Буквально через несколько минут ей позвонил потенциальный покупатель и выразил готовность для закрепления сделки внести предоплату. Мужчина предложил владелице авто дойти до ближайшего банкомата. Сообщив незнакомцу данные своей карты и проведя под его руководством непонятные ей манипуляции, женщина лишилась 12 000 рублей, которые были списаны с её счёта.

Однако каждый был уверен - уж его-то не обманут! Поэтому 51-летняя жительница Братска, решив сдать свою квартиру, без колебаний прошла к банкомату. Потенциальный арендатор из Москвы готов был перечислить на карту средства за "бронь". И все бы ничего. Но, согласившись перевести ему (!) на телефон 17 тысяч рублей, женщина лишилась потенциального квартиросъемщика. И, что самое обидное, денег.

Похожий случай произошел с 30-летним покупателем оборудования для покраски. Подходящий вариант он нашел в соцсетях, перевел продавцу всю сумму - 3, 5 тысячи рублей. Сразу после этого объявление исчезло со страницы, а продавца будут искать полицейские.

- Две другие жертвы аферистов пострадали от собственной отзывчивости на просьбы знакомых о помощи, - продолжают в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. -Так, 60-летняя братчанка, поверив сообщению, поступившему со страницы её приятельницы в социальной сети, отправила данные банковских карт, своей и мужа, а также пришедшие в SMS от банка цифровые коды, якобы для зачисления бонусов от банка. А 25-летний житель Вихоревки откликнулся на поступившую в соцсети просьбу знакомого занять 5 тысяч рублей.

В первом случае мошенники списали со счетов 6 400 рублей. А во втором их добычей стали те самые 5 тысяч рублей.Потому что страница «заёмщика» была взломана.А всего-то надо было позвонить знакомым по телефону и выяснить, на самом ли деле им нужна помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU