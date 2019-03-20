Не платили зарплату 4 месяца: работники деревообрабатывающей компании через суд добились выплаты средств

СЕГОДНЯ 05:46 2019-03-20T05:46:36+03:00

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-Денег нет, платить вам нечем!, - так отвечала 63-м нанятым ею работникам хозяйка деревообрабатывающего предприятия в Нижнеудинске. И так - четыре месяца подряд. Оставшись без средств, сотрудники фирмы обратились в суд. К тому времени долги перед ними выросли до 1,5 миллионов рублей. Суд обязал предпринимательницу выплатить людям зарплату.

-Судебные приставы возбудили 63 исполнительных производства, которые были объединены в одно, о чем сообщили их работодательнице, - сообщает пресс-служба УФССП РФ по Иркутской области. - Но индивидуальным предпринимателем в добровольный срок решение суда исполнено не было. В связи с тем, что у нее не было имущества, на которое можно было бы наложить арест, судебным приставом-исполнителем вынесено постановление на удержание денежных средств из пенсии неплательщика в размере 50%.

Но помогло ли бы это работникам? Нет. Денег они ждали бы годы. Однако приставы контролировали поступления на денежные счета предпринимательницы. И как только туда перевели 1,3 миллиона рублей, полученных ею по суду с одной из фирм за неоказанные услуги, эти деньги тут же перевели на погашение долгов по зарплате.

ИСТОЧНИК KP.RU