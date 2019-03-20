Семейную пару интернет-мошенников осудили в Братске

СЕГОДНЯ 07:43 2019-03-20T07:43:41+03:00

Они украли у своих жертв более 70 тысяч рублей

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Братский городской суд вынес приговор семейной паре аферистов, которые находили своих жертв через соцсети. Жулики размещали в интернете объявления, предлагая помощь в получении кредитов. Доверчивым людям, клюнувшим на уловку мошенников, рассказывали о том, что сначала нужно оплатить оформление анкеты для банка и другие несуществующие документы. Вымогая деньги под любым предлогом.

- У одной из потерпевших похитили 69 тысяч рублей, а у второй 4400 рублей, - сообщили в пресс-службе Братского городского суда. – Во время заседания чета аферистов полностью признала свою вину.

Суд приговорил мошенницу к 2 годам и 1 месяцу лишения свободы условно. Ее супруга осудили на 2 года лишения свободы условно. Кроме того, семью мошенников из Братска обязали вернуть своим жертвам все похищенные сбережения.

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Деньги ваши? Будут наши: телефонные мошенники поставили рекорд по количеству жертв в Иркутской области. С начала года деньги аферистам отдало более 300 человек. Новости об обманутых телефонными мошенниками жителях Иркутской области приходят каждый день, как сводки с фронта. Аферисты постоянно совершенствуют свои навыки. Подробности.

ИСТОЧНИК KP.RU