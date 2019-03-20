Крупную партию шкур ондатры задержали в Слюдянке
Грузовик, перевозивший около полутоны шкур ондатры, остановили на посту «Рубеж» в Слюдянке. Шофер, находившийся за рулем фуры «Мерседес», не смог объяснить полицейским происхождение товара.
- В мешках нашли около 412 килограмм шкурок ондатры, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области.- Их везли без сопроводительных ветеринарных документов из Иркутска в Улан-Удэ.
До выяснения всех обстоятельств, полицейские изъяли всю партию шкурок.
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ИСТОЧНИК KP.RU