СЕГОДНЯ 10:01 2019-03-20T10:01:04+03:00

Крупную партию шкур ондатры задержали в Слюдянке. Фото: пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области

Инспекторы ГИБДД и Россельхознадзора нашли 412 килограмм шкур без документов

Изменить размер текста: A A

Грузовик, перевозивший около полутоны шкур ондатры, остановили на посту «Рубеж» в Слюдянке. Шофер, находившийся за рулем фуры «Мерседес», не смог объяснить полицейским происхождение товара.

- В мешках нашли около 412 килограмм шкурок ондатры, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области.- Их везли без сопроводительных ветеринарных документов из Иркутска в Улан-Удэ.

До выяснения всех обстоятельств, полицейские изъяли всю партию шкурок.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Нелегальную партию рогов диких животных нашли в Иркутской области. Груз весом около тонны, перевозили без документов. Подробнее.

На дорогу в Нижнеудинске из КАМАЗа выпали колеса для поезда. Тяжелый груз был плохо закреплен. Подробнее.

Поиграл в прятки: должника из Бурятии нашли в погребе с картошкой. Мужчина скрывался из-за долгов по алиментам. Подробнее.

ИСТОЧНИК KP.RU