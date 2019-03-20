2019-03-20T10:01:04+03:00
Общество

Крупную партию шкур ондатры задержали в Слюдянке

Инспекторы ГИБДД и Россельхознадзора нашли 412 килограмм шкур без документов
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Крупную партию шкур ондатры задержали в Слюдянке. Фото: пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской областиКрупную партию шкур ондатры задержали в Слюдянке. Фото: пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области
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Грузовик, перевозивший около полутоны шкур ондатры, остановили на посту «Рубеж» в Слюдянке. Шофер, находившийся за рулем фуры «Мерседес», не смог объяснить полицейским происхождение товара.

- В мешках нашли около 412 килограмм шкурок ондатры, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области.- Их везли без сопроводительных ветеринарных документов из Иркутска в Улан-Удэ.

До выяснения всех обстоятельств, полицейские изъяли всю партию шкурок.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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