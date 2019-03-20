СЕГОДНЯ 10:18 2019-03-20T10:18:15+03:00

Мошенницу, обманувшую двух пенсионеров на 15 тысяч рублей, будут судить в Иркутске. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Чтобы войти в доверие к пожилым людям, 55-летняя иркутянка представлялась соцработником

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В Иркутске изобличили еще одно мошенницу. Местная жительница под видом соцработника знакомилась с пенсионерами и предлагала им свою помощь. Доверчивые люди сами отдавали ей свои сбережения, взамен, аферистка обещала приносить пожилым людям продукты.

- Ее жертвами стали два жителя Иркутска,она похитила у них 9 и 6 тысяч рублей,- сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

Сыщики смогли собрать достаточно улик, чтобы передать дело в Кировский районный суд Иркутска. Он и вынесет приговор 55-летней мошеннице.

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ИСТОЧНИК KP.RU