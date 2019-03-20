Спортсмен из Иркутска взял золото на Всемирных специальных Олимпийских играх

СЕГОДНЯ 11:02 2019-03-20T11:02:28+03:00

16 – летний иркутянин Дмитрий Глаголев стал лучшим в соревнованиях по конному спорту

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Спортсмен из Иркутска Дмитрий Глаголев завоевал золото в конном спорте на Всемирных специальных Олимпийских играх в Абу Даби. 16-летний наездник стал лучшим в дивизионе шаг, рысь, галоп.

- Показав высокие технические результаты, он опередил всадников из Великобритании, Польши, Бельгии, Ирландии, Нидерландов и США, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска. – Это уже вторая его медаль, 16 марта он стал серебряным призером в дисциплине «Рабочая тропа».

Сегодня, 20 марта молодой иркутянин поборется еще за одну медаль в гонке вокруг шестов. Всего, в крупнейших международных соревнованиях для атлетов с ментальными нарушениями, которые проходят в Объединенных Арабских Эмиратах, принимают участие более 7500 спортсменов из 170 стран мира.

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ИСТОЧНИК KP.RU