2019-03-20T11:49:08+03:00
Происшествия

ДТП в Братске: двое детей пострадали в лобовом столкновении двух легковушек

Двух пассажиров столкнувшихся иномарок 13 и 5-ти лет доставили в больницу
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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ДТП в Братске: двое детей пострадали в лобовом столкновении двух легковушек. Фото: группа ДТП38RUS.ДТП в Братске: двое детей пострадали в лобовом столкновении двух легковушек. Фото: группа ДТП38RUS.
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В Братске инспекторы ГИБДД выясняют обстоятельства аварии на улице Курчатова. В аварии пострадали двое детей. По предварительной информации, 32-летняя женщина, находившаяся за рулем «Тойота Аллион» пошла на обгон и выехала на встречную полосу. Не справившись с управлением, она врезалась в «Ниссан Кашкай».

- Водителя и 13-летнюю пассажирку «Тойоты» доставили в больницу, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Иркутской области. – Также медицинская помощь потребовалась 29-летней женщине управлявшей «Ниссаном» и ее 5-летнему ребенку. Мальчик находился в специальном кресле, которое уменьшило последствия аварии.

Экспертиза подтвердила, что все участники ДПТ были трезвы. Инспекторы ГИБДД выясняют все обстоятельства столкновения. Проводится проверка.

Водители, будьте внимательны! Полицейские напоминают, о том, что из-за гололеда дистанция тормозного пути увеличивается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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