Весенняя обрезка деревьев началась в Иркутске
В областном центре начались сезонные работы по обрезке деревьев. Зеленому щиту города придадут новый аккуратный облик. В первую очередь обрежут слишком разросшиеся деревья, которые наползают на провода ЛЭП, либо мешают жителям верхних этажей домов.
- Только за весенний период проведут формовочную обрезку 677 деревьев, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска. - Еще 600 решено убрать полностью, они признаны ветхими и аварийными. Поэтому могут угрожать безопасности иркутян.
Большая часть работ пройдет на территории историко – мемориального комплекса «Иерусалимская гора», там подрежут более 280 деревьев. И повалят еще 108. Также специалисты «Горзеленхоза» приведут в порядок деревья в парке Парижской Коммуны, парке Победы и в сквере у собора Богоявления.
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ИСТОЧНИК KP.RU