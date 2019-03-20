Поймали дилеров: двух жительниц Ангарска задержали за торговлю наркотиками
В Ангарске перекрыли канал сбыта наркотиков. Полицейские вышли на след двух местных жительниц, которые в феврале 2019 года открыли свой нелегальный бизнес.
- Ими оказались две женщины 36 и 29-ти лет, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Обе они уже были ранее судимы за торговлю запрещенными веществами.
Во время обыска у наркодилеров нашли бумажные свертки с порошком, сотовые телефоны, банковские карты и другие улики. Сыщики возбудили уголовное дело по статье сбыт наркотических средств по предварительному сговору. Расследование продолжается.
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ИСТОЧНИК KP.RU