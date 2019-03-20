СЕГОДНЯ 12:39 2019-03-20T12:43:48+03:00

Футболист из Иркутска Роман Зобнин из-за травмы не сыграет за сборную России в матчах против Бельгии и Казахстана Фото: Иван МАКЕЕВ

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Знаменитый футболист из Иркутска Роман Зобнин не сможет помочь сборной России в предстоящих матчах отборочного турнира чемпионата Европы против Бельгии и Казахстана. Причина – травма, которую 25-летний полузащитник московского «Спартака» получил в матче чемпионата России против питерского «Зенита».

- У Романа перелом костей правой кисти, - сообщили в пресс-службе московского «Спартака». - По итогам проведенного обследования было принято решение об операции, которая будет сделана футболисту в Москве. На восстановление футболиста уйдет не менее месяца. Желаем Роману скорейшего возвращения в строй!

Напомним, вместе с Романом Зобниным приглашение в сборную на матчи с Бельгией и Казахстаном получил еще один футболист из Иркутской области – братчанин Федор Кудряшов, который сейчас защищает цвета турецкого клуба «Истанбул Башакшехир». Кстати, Роман Зобнин, Федор Кудряшов, а также Владимир Гранат из Улан-Удэ прошлым летом играли за сборную России на домашнем чемпионате мира, с которой добрались до четвертьфинала мундиаля.

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ИСТОЧНИК KP.RU