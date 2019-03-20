2019-03-20T12:55:11+03:00
Общество

Улицы Лапина и Красноармейская перекроют в Иркутске

Проезд закроют из-за ремонтных работ
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Улицы Лапина и Красноармейская перекроют в Иркутске.Улицы Лапина и Красноармейская перекроют в Иркутске.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Внимание, автомобилисты! В Октябрьском округе Иркутска перекроют две улицы. Так, по улице Лапина нельзя будет проехать один день, а вот улицу Красноармейскую закроют на два дня.

- С 8.00 до 23.00 23 марта перекроют сквозной проезд по улице Лапина от улицы Тимирязева до улицы Дзержинского, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска. – 23 и 24 марта закроют проезд по улице Красноармейская в районе дома №13.

В мэрии уточнили, что в этих местах пройдут ремонтные работы на городских теплосетях. Водители, будьте внимательны! Заранее подготовьте объездной маршрут.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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