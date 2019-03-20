Школьники в Братске устроили травлю одноклассника в соцсетях
"Пусть никто с ним не разговаривает, давайте объявим бойкот!"
Так решили 5 школьников в Братске и начали издеваться над своим одноклассником. Травлю они организовали в закрытой группе "Вконтакте", где ребята общались между собой. Жертву сделали изгоем класса, оскорбляли достоинство, унижали. Когда ребенок наотрез стал отказываться ходить в школу, мать забеспокоилось. Начала расспрашивать, что случилось. Узнав правду, обратилась в прокуратуру с заявлением.
Началась проверка. Факт подтвердился. Однако отвечать по закону дети сами еще не могут, поскольку не достигли соответствующего возраста, поэтому к административной ответственности привлекли родителей.
- Травлю устроили в закрытой группе и это смягчило наказание, - сообщила исполняющая обязанности прокурора г. Братска Наталья Янкова. Если все происходило в общедоступной, оно было бы намного серьезнее.
Комментарий специалиста:
Психолог Наталья Коган:
Мы в ответе за собственных детей
- Мы в ответе за тех кого приручаем, а уж если речь идет о собственном ребенке, то тем более. Родители должны любить и поддерживать свое чадо. Но важно соблюдать границы, важно разговаривать с ребенком и объяснять меры ответственности. Если ваших сына или дочь обижают сверстники, для начала сходите к родителям обидчика и попробуйте разобраться в причинах конфликта, чтобы уладить его. Если не помогает, действуйте в рамках закона.
ИСТОЧНИК KP.RU