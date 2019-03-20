СЕГОДНЯ 14:13 2019-03-20T14:13:52+03:00

Ребенка и двух взрослых с помощью автолестницы спасли на пожаре в Иркутске. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Три человека не могли выйти из квартиры на втором этаже из-за дыма в подъезде

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В пожарную службу Иркутска поступил звонок, мужчина рассказал, что почувствовал запах гари в подъезде и дым, который шел из запертой квартиры соседей. Прибыв на место, спасатели увидели, как из окон первого этажа вырываются языки пламени. К этому времени из дома успели выбежать 7 человек. Здание было подключено к сети газоснабжения, поэтому было решено охлаждать оборудование до приезда службы газа.

Три человека не могли выйти из квартиры на втором этаже из-за дыма в подъезде.Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

- Хозяйка квартиры, вернувшись домой, открыла входную дверь и выпустила дым в подъезд, который отрезал выход жильцам второго этажа, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – С помощью автолестницы спасли ребенка и двух взрослых.

К счастью, никто не пострадал и помощь врачей не потребовалась. По предварительной версии, причиной пожара стала неисправная проводка. В сгоревшей квартире шел ремонт, во время которого и могли повредить электропроводку.

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ИСТОЧНИК KP.RU