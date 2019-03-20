СЕГОДНЯ 16:10 2019-03-20T16:10:24+03:00

Прогноз погоды в Иркутске: 21 марта ветер до 14 м/с Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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В Иркутске 21 марта - переменная облачность. Утром и днем будет идти небольшой снег. Ветер дует северо-западный со скоростью 5-10 м/с, днем ожидаются порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью -7…-9, днём около 0 градусов.

- По области - переменная облачность, местами небольшой и умеренный снег, - сообщает ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». – Ветер в Приангарье северо-западный, западный 5-10 м/с, утром и днём возможны порывы до 13-18 м/с, слабые метели.

Температура в регионе 21 числа ночью -7…-12, при прояснении -17…-22. Днём воздух прогреется до +1…-4, в пониженных формах рельефа будет -5…-10.

Внимание автовладельцев! На дорогах Иркутской области 21 марта гололедица и снежный накат.

ИСТОЧНИК KP.RU