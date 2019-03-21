Всероссийские соревнования по маунтинбайку: у спортсмена из Иркутской области – третье место

СЕГОДНЯ 03:35 2019-03-21T03:35:21+03:00

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Всероссийские соревнования по маунтинбайку завершились накануне в Краснодарском крае, недалеко от Геленджика. Никита Харченко завоевал на турнире бронзовую медаль. Он показал третий результат в дисциплине «кросс-кантри» среди юношей 13-14 лет. Харченко достойно преодолел 10 километров по горной местности.

- Для Никиты эти всероссийские соревнования первые в спортивной карьере, - рассказал пресс-службе Министерства спорта тренер велогонщика Олег Чекомасов. - Лидерами гонки стали спортсмены из Санкт-Петербурга. Войти в тройку для нас - это успех. К тому же, у Никиты есть силы и потенциал подняться на самую высокую ступень пьедестала на следующих стартах.

Харченко живет в поселке Михайловка в Черемховском районе Иркутской области. Тренируется там же. Победа на этих соревнованиях дала велогонщику из Приангарья путевку в финал IX летней Спартакиады учащихся России.

ИСТОЧНИК KP.RU