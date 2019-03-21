2019-03-21T03:35:21+03:00
Спорт

Всероссийские соревнования по маунтинбайку: у спортсмена из Иркутской области – третье место

Никита Харченко живет в поселке Михайловка
Мария КНЯЗЕВА
Поделиться:
Всероссийские соревнования по маунтинбайку: у спортсмена Иркутской области – третье место. Фото: группа Министерства спорта Иркутской области в соцсетяхВсероссийские соревнования по маунтинбайку: у спортсмена Иркутской области – третье место. Фото: группа Министерства спорта Иркутской области в соцсетях
Изменить размер текста:

Всероссийские соревнования по маунтинбайку завершились накануне в Краснодарском крае, недалеко от Геленджика. Никита Харченко завоевал на турнире бронзовую медаль. Он показал третий результат в дисциплине «кросс-кантри» среди юношей 13-14 лет. Харченко достойно преодолел 10 километров по горной местности.

- Для Никиты эти всероссийские соревнования первые в спортивной карьере, - рассказал пресс-службе Министерства спорта тренер велогонщика Олег Чекомасов. - Лидерами гонки стали спортсмены из Санкт-Петербурга. Войти в тройку для нас - это успех. К тому же, у Никиты есть силы и потенциал подняться на самую высокую ступень пьедестала на следующих стартах.

Харченко живет в поселке Михайловка в Черемховском районе Иркутской области. Тренируется там же. Победа на этих соревнованиях дала велогонщику из Приангарья путевку в финал IX летней Спартакиады учащихся России.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Выставка «Закулисье» откроется в преддверии Международного дня театра в Иркутске
Требовали 50 баранов и автомобиль: дело о похищении человека в Иркутске передано в суд
Прогноз погоды в Иркутске: 21 марта ветер до 14 м/с
Ребенка и двух взрослых с помощью автолестницы спасли на пожаре в Иркутске
Школьники в Братске устроили травлю одноклассника в соцсетях
Сергей Левченко: Сельским территориям нужно уделять особое внимание
Улицы Лапина и Красноармейская перекроют в Иркутске
Футболист из Иркутска Роман Зобнин из-за травмы не сыграет за сборную России в матчах против Бельгии и Казахстана
Поймали дилеров: двух жительниц Ангарска задержали за торговлю наркотиками
Весенняя обрезка деревьев началась в Иркутске
ДТП в Братске: двое детей пострадали в лобовом столкновении двух легковушек
30 апреля каждому читателю «Комсомолки» карта достопримечательностей Иркутска в подарок
Спортсмен из Иркутска взял золото на Всемирных специальных Олимпийских играх
Мошенницу, обманувшую двух пенсионеров на 15 тысяч рублей, будут судить в Иркутске
Сергей Левченко: Обслуживание пенсионеров и льготников улучшается