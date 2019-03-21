Требовали 50 баранов и автомобиль: дело о похищении человека в Иркутске передано в суд

СЕГОДНЯ 04:38 2019-03-21T04:40:47+03:00

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В Куйбышевский районный суд передано уголовное дело в отношении пяти обвиняемых. Исполнительный директор одной из фирм фермерского хозяйства не был удовлетворен заработной платой, при трудоустройстве обещали в 4 раза больше.

Но владелец фирмы отрицал и не соглашался с тем, что он что-то должен своему работнику. Тогда возмущенный сотрудник фермы со своим приятелем, подключив еще троих знакомых, решили взять долг силой. Встретились с владельцем фирмы в кафе. Угрожая ножом и пистолетом, посадили его в автомобиль. Отвезли домой, где похищенный хранил документы и заставили его передать право собственности на 50 баранов и автомобиль стоимостью 2,4 миллиона рублей. В счет долга по зарплате.

- Прокуратура Иркутской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 5 граждан Российской Федерации, - сообщает сайт Прокуратуры Иркутской области.

Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных статьями «Самоуправство, совершенное с применением насилия и с угрозой его применения» и «Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением оружия и предметов, используемых в качестве оружия».

Наказание, предусмотренное первой статьей – до пяти лет лишения свободы, второй – до 12-ти. Каждый из пяти обвиняемых получит разный срок в зависимости от роли и степени участия в похищении.

ИСТОЧНИК KP.RU