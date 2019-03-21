2019-03-21T05:16:40+03:00
Звезды

Выставка «Закулисье» откроется в преддверии Международного дня театра в Иркутске

Экспозиция появится в Центре Александра Вампилова
Мария КНЯЗЕВА
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Ольга Дерфлер. Фото: ТЮЗ им. А. ВампиловаОльга Дерфлер. Фото: ТЮЗ им. А. Вампилова
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Международный день театра отмечается 27 марта. В преддверии праздника, 25 числа, в Центре Александра Вампилова пройдет творческий вечер с участием актеров из музыкального театра им. Н. М. Загурского Ирины Мякишевой и иркутского ТЮЗа Натальи Маламуд, Анжелы Маркеловой, Людмилы Ревтович и Ольги Дерфлер, которая в этом году празднует юбилей – 30 лет работы на сцене театра.

- Встреча будет проходить в формате проекта «Мастера», который позволит погрузиться в творчество Ольги Дерфлер и узнать ближе любимую актрису, - сообщают организаторы вечера. - Зрителей ждёт поэзия, музыка, песни, отрывки из спектаклей.

Начало в 16.00. В это же время в Центре состоится открытие выставки члена «Союза фотохудожников России» Анатолия Бызова «Закулисье». На фотографиях иркутяне смогут увидеть, кроме спектаклей и то, что обычно зрителю недоступно – гримерки, репетиции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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