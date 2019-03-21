Погоня со стрельбой: в Вихоревке поймали 18-летнего водителя-лихача

СЕГОДНЯ 07:00 2019-03-21T07:00:51+03:00

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На тихих ночных улочках города Вихоревка произошла почти голливудская сцена. Погоня за местным водителем-лихачем закончилась стрельбой из пистолета. Это произошло около 22.00 20 марта.

Инспекторы ГИБДД заметили универсал «Toyota Nadia», который ехал с неработающими фарами. На взмах жезла и предложение остановиться, водитель иномарки лишь сильнее вдавил педаль газа в пол и попытался сбежать. Началась погоня.

- Лихач проигнорировал все требования полицейских и, двигаясь на большой скорости, угрожал другим автомобилистам и пешеходам, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Оказавшись в безлюдном месте, инспектор сделал предупредительный выстрел в воздух.

Остановить ночного гонщика удалось лишь после второго залпа, который пришелся по колесам иномарки. Им оказался 18-летний местный житель, у которого не было водительских прав. Полицейские отправили автомобиль на арестплощадку, а на молодого человека составили административный протокол.

ИСТОЧНИК KP.RU