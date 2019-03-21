2019-03-21T07:43:43+03:00
Общество

Сергей Сокол и депутаты ЗС находятся в рабочей поездке в Усть-Илимске

Один из главных вопросов – состояние дорог и социальных объектов
Яна ЛИСИНА
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Председатель ЗакСобрания Иркутской области Сергей Сокол и депутаты находятся в Усть-Илимске. Их визит начался с обсуждения важного вопроса в администрации города – состояния дорог и социобъектов.

Как было отмечено, в бюджете области на 2019 год предусмотрены средства, в частности, на ремонт дороги Братск – Усть-Илимск, ремонт городской больницы и канализационно-насосной станции Усть-Илимска, а также на капремонт экспериментального лицея. По словам Сергея Сокола, этим потребности муниципалитета не исчерпываются, что должно быть учтено при корректировках бюджета региона на 2019 год.

- Муниципалитеты должны быть уверены в завтрашнем дне и четко знать, какие конкретно объекты будут ремонтироваться и строиться в краткосрочной и долгосрочной перспективе, в какие сроки, – сказал Сергей Сокол.

Помимо объектов социальной сферы – больниц, школ и других, парламентарии посетят местную агрофирму и Усть-Илимский ЛПК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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