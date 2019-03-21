Мошенник, представившийся министром финансов Москвы, обманул иркутского пенсионера на 16 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 09:01 2019-03-21T09:02:03+03:00

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Жулики продолжают обманывать доверчивых жителей Иркутской области. На очередную уловку мошенника попался 82-летний иркутянин. Дедушка рассказал сыщикам, что ему позвонил неизвестный и представился…министром финансов города Москвы. Высокопоставленный «чиновник» напомнил мужчине, что несколько лет назад он заказывал лекарства. По словам столичного министра, препараты оказались фальшивыми, и теперь пенсионеру полагается солидная компенсация в 500 тысяч рублей. Нужно только оплатить комиссию, всего-то 16 тысяч рублей.

- Иркутянин поверил лжечиновнику и перевел ему свои сбережения, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – После этого «министр» перестал выходить на связь.

Полицейские изучают данные номера, с которого звонил аферист и его реквизиты. Уже известно, что абонент действительно зарегистрирован в Москве. Проводится доследственная проверка.

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Деньги ваши? Будут наши: телефонные мошенники поставили рекорд по количеству жертв в Иркутской области. С начала года деньги аферистам отдало более 300 человек. Новости об обманутых телефонными мошенниками жителях Иркутской области приходят каждый день, как сводки с фронта. Аферисты постоянно совершенствуют свои навыки. Подробности.

ИСТОЧНИК KP.RU