С 1 апреля комендантский час в Иркутской области начинается с 23 часов

СЕГОДНЯ 11:14 2019-03-21T11:14:41+03:00

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В Иркутской области с 1 апреля сократится комендантский час. Детям и подросткам нельзя будет гулять одним с 23 часов ночи до 6 часов утра. Это значит, что без сопровождения взрослых им запрещено появляться на улицах, парках и скверах, ездить в общественном транспорте и ходить по заведениям. В первую очередь это касается клубов и кафе, где продают спиртное.

- По всем случаям будет разбираться комиссия по делам несовершеннолетних, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Родителей, не уследивших за детьми в комендантский час, ждут штрафы от 300 до 500 рублей.

С начала года полицейские Приангарья нашли уже около тысячи подростков, которые гуляли в неположенное время. Расплачиваться за это пришлось уже взрослым, оштрафовали почти 750 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU