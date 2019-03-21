2019-03-21T12:20:23+03:00
Общество

Сергей Левченко: Центр по хоккею с мячом в Иркутске строится по графику

Глава региона провел на стройплощадке выездное заседание
Дарья АМУРСКАЯ
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Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.
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В Иркутске продолжается строительство современного крытого, отвечающего олимпийским стандартам спортивного комплекса, предназначенного для занятий детей и взрослых, а также для проведения спортивных соревнований российского и международного уровней.

Центр по хоккею с мячом и конькобежным видам спорта с искусственным льдом планируют открыть в 2020 году, чтобы провести в Иркутске чемпионат мира по бенди.

На днях губернатор Иркутской области Сергей Левченко провел на стройплощадке заседание штаба, в котором приняли участие представители правительства региона и подрядной организации.

- Штаб проходит на стройплощадке еженедельно, - отметил Сергей Левченко. – В рамках нынешнего выездного заседания я лично ознакомился с ходом работ и убедился: все идет по графику. На начальном этапе самые важные процессы происходят за пределами стройплощадки – это проектирование, сметы, экспертизы и прочие вопросы. Реальный срок строительства такого большого объекта - 18 месяцев, а нам нужно возвести Центр по хоккею с мячом меньше, чем за год. Поэтому мы приближаем и ускоряем все: и проектирование, и стройку, и финансирование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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