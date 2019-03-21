2019-03-21T12:51:29+03:00
Общество

Вопросы частно-государственного партнерства обсудили депутаты ЗС с крупными предприятиями Усть-Илимска

Представители бизнес-сообщества помогают реализовать в Приангарье разные проекты
Яна ЛИСИНА
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Делегация депутатов ЗакСобрания Иркутской области под руководством Сергея Сокола находится в Усть-Илимске. Парламентарии посетили производственную площадку филиала Группы «Илим».

Гендиректор филиала Сергей Сизов рассказал о внедрении нового проекта, который позволяет использовать щадящую технологию по переработке леса. Успешным опытом готовы поделиться с другими лесоперерабатывающими предприятиями региона. Депутаты взяли этот вопрос в проработку.

Также депутаты встретились с коллективом предприятия. Обсуждались вопросы частно-государственного партнерства.

- Группа «Илим» выделяет средства на развитие аэропорта в Усть-Илимске, а также на создание благоприятных и комфортных условий для жителей города, – отметил Сергей Сокол.

Также депутаты побывали в тепличном хозяйстве ЗАО «Агрофирма Ангара», которое занимается производством овощной, молочной и кисломолочной продукции, а также мяса, полуфабрикатов и зерна. Обсуждалась поддержка сельского хозяйства, в частности вопрос о расширении рынка сбыта продукции для сельхозпроизводителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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