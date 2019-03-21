Крупную партию рогов лося задержали в Иркутской области
616 рогов лося нашли сотрудники управления Россельхознадзора и ГИБДД при осмотре автомобиля «Мерседес Бенц» на стационарном посту. Удивительно, но тем не менее такая крупная партия смогла уместится в не самом большом полуприцепе. Никаких документов на ценный груз у водителя, как водится, не было. Все произошло на федеральной автодороге Р255-Сибирь в Тайшетском районе Иркутской области. Оперативники выяснили, что не законно добытые рога переправили из Новосибирской области на Дальний Восток в Хабаровск.
- На водителя на месте составили административный протокол, - сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Иркутской области. – Продукция перевозилась с нарушением ветеринарного законодательства.
Сотрудники полиции Тайшета изъяли арестованный груз. Теперь следователям предстоит выяснить откуда конкретно он появился и кому должен был быть доставлен.
ИСТОЧНИК KP.RU