2019-03-21T13:12:50+03:00
Происшествия

Крупную партию рогов лося задержали в Иркутской области

Их переправляли из Новосибирска в Хабаровск
Олег ФЕДОРОВ
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Крупную партию рогов лося задержали в Иркутской области. Фото: пресс-службы Россельхознадзора по Иркутской области.Крупную партию рогов лося задержали в Иркутской области. Фото: пресс-службы Россельхознадзора по Иркутской области.
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616 рогов лося нашли сотрудники управления Россельхознадзора и ГИБДД при осмотре автомобиля «Мерседес Бенц» на стационарном посту. Удивительно, но тем не менее такая крупная партия смогла уместится в не самом большом полуприцепе. Никаких документов на ценный груз у водителя, как водится, не было. Все произошло на федеральной автодороге Р255-Сибирь в Тайшетском районе Иркутской области. Оперативники выяснили, что не законно добытые рога переправили из Новосибирской области на Дальний Восток в Хабаровск.

- На водителя на месте составили административный протокол, - сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Иркутской области. – Продукция перевозилась с нарушением ветеринарного законодательства.

Сотрудники полиции Тайшета изъяли арестованный груз. Теперь следователям предстоит выяснить откуда конкретно он появился и кому должен был быть доставлен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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