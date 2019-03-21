СЕГОДНЯ 13:32 2019-03-21T13:32:30+03:00

Еще три ледовые переправы закрыли в Иркутской области. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

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В Иркутской области из-за наступления ранней весны продолжают закрывать зимние переправы. На водоемах Приангарья продолжает стремительно таять лед. 21 марта решили закрыть еще три зимних дороги: «Верхоленск-Магадан», «Октябрьск-2-Тулун», «Куркут-Иркутская губа». На льду Байкала появилась пропарина диаметром до 3 метров и еще две большие трещины.

- Лед, напитываясь водой, становится хрупким, процесс разрушения вступил в активную фазу на всех водоемах региона, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – Сообщение с островом Ольхон будут поддерживать суда на воздушной подушке.

На месте бывших ледовых переправ убрали дорожные знаки и информационные щиты, вместо них возвели валы и шлагбаумы, которые будут мешать выехать на поверхность водоемов.

В Иркутской области продолжают действовать 44 зимних дороги и 4 пеших перехода.

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ИСТОЧНИК KP.RU