2019-03-21T13:32:30+03:00
Общество

Еще три ледовые переправы закрыли в Иркутской области

Весеннее тепло разрушает даже крепкий байкальский лед
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Еще три ледовые переправы закрыли в Иркутской области.Еще три ледовые переправы закрыли в Иркутской области.Фото: ГУ МЧС по Иркутской области
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В Иркутской области из-за наступления ранней весны продолжают закрывать зимние переправы. На водоемах Приангарья продолжает стремительно таять лед. 21 марта решили закрыть еще три зимних дороги: «Верхоленск-Магадан», «Октябрьск-2-Тулун», «Куркут-Иркутская губа». На льду Байкала появилась пропарина диаметром до 3 метров и еще две большие трещины.

- Лед, напитываясь водой, становится хрупким, процесс разрушения вступил в активную фазу на всех водоемах региона, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – Сообщение с островом Ольхон будут поддерживать суда на воздушной подушке.

На месте бывших ледовых переправ убрали дорожные знаки и информационные щиты, вместо них возвели валы и шлагбаумы, которые будут мешать выехать на поверхность водоемов.

В Иркутской области продолжают действовать 44 зимних дороги и 4 пеших перехода.

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Ледовая переправа на Ольхон – 2019 закроется 21 марта. Из-за аномального потепления на зимней дороге появились две крупные трещины. Подробности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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