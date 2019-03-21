2019-03-21T13:41:38+03:00
Общество

Депутаты ЗС намерены настаивать на финансировании капремонта Дворца культуры в Усть-Илимске

Средства, по мнению спикера Сергея Сокола, должны быть предусмотрены в областном бюджете
Яна ЛИСИНА
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Добиваться выделения средств на ремонт Дворца культуры им. И.И. Наймушина в Усть-Илимске будут депутаты ЗакСобрания Приангарья. Парламентарии, напомним, находятся в северном городе в рабочей поездке. Они побывали на нескольких площадках, в том числе посетили Дворец культуры.

- Он востребован жителями города, - подчеркнул Сергей Сокол. - Сотни усть-илимцев занимаются здесь в творческих коллективах, многие горожане посещают концерты и другие мероприятия. Условия для отдыха и взрослых, и детей должны быть соответствующими.

Дворец культуры был открыт в 1982 году. Сегодня здесь требуют замены коммуникации. Частичный ремонт был проведен: за счет средств проекта «Народные инициативы» в 2017 году в учреждении отремонтировали сети теплоснабжения, в 2016 году в нескольких помещениях старые окна заменили на пластиковые. Однако еще требуется 58 млн рублей, чтобы привести Дворец в нормальное состояние, как того требуют современные нормы.

В 2018 году, кстати, здесь открыли новый кинозал. Из средств Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии на это выделили 5 млн рублей.

- Частичные ремонты и обновление – не выход из ситуации, - отметил спикер ЗС. - Учитывая, что проектно-сметная документация капремонта уже готова, этот объект должен стать одним из первоочередных для выделения необходимого финансирования из регионального бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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