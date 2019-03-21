Прогноз погоды в Иркутске: 22 марта днем +4

СЕГОДНЯ 16:15 2019-03-21T16:15:40+03:00

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В Иркутск 22 марта - переменная облачность, ночью и утром будет идти небольшой снег. Ветер сегодня ночью северо-западный, днем сменится на юго-восточный со скоростью 5-10 м/с. Температура ночью -7,-9, днём воздух прогреется до +2…+4 градусов.

- По области - переменная облачность, ночью в центральных, южных и верхнеленских районах, по остальной территории местами небольшой и умеренный снег, - сообщает ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». - Днем в отдельных районах небольшой и умеренный снег, утром при прояснении туман.

Ветер в Приангарье 22 марта западный, северо-западный. Днем подует с юго-запада, юго-востока со скоростью 5-10 м/с, ожидаемы порывы до 14 м/с, а утром и днём в северных районах Иркутской области и вовсе до 18 м/с, возможны слабые метели.

Температура в ночь с четверга на пятницу -7…-12, при прояснении -17…-22. Днём будет +1…+6, в пониженных формах рельефа -2…-7, в горах Восточного Саяна при малооблачной погоде до +11 градусов.

На дорогах региона – гололедица и снежный накат.

ИСТОЧНИК KP.RU