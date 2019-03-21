Первенство России по санному спорту: у спортсменов Иркутской области – 9 медалей
Первенство России по санному спорту завершилось 20 марта в городе Сочи. Спортсмены из областной спортивной школы олимпийского резерва Александра Зубкова завоевали на выступлениях девять медалей.
- Турнир проходил среди юношей и девушек 16-17 лет, - сообщает пресс-служба Министерства спорта Иркутской области. – Всего на первенство приехали около более полусотни саночников из Москвы, Кемеровской, Московской, Иркутской областей, Пермского и Красноярского краев.
Так, медали среди спортсменов Приангарья распределились следующим образом: золотые медали у Дианы Логиновой в одноместных санях, Михаила Карнаухова и Юрия Чирвы в двухместных экипажах.
Бронзовые награды в личном первенстве заслужили Дарья Олесик, Артем Чупров. В командных соревнованиях третье место заняли наши саночники Халил Абилов, Юрий Чирва, Диана Логинова, Михаил Карнаухов.
Тренируются призеры и победители у Александра Стоянова и Дмитрия Смирнова в Братске.
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