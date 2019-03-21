Первенство России по санному спорту: у спортсменов Иркутской области – 9 медалей

СЕГОДНЯ 16:40 2019-03-21T16:42:55+03:00

Халил Абилов, Юрий Чирва, Диана Логинова, Михаил Карнаухов - 3 место в выступлениях команд на Первенстве России. Фото: Минспорта Иркутской области

Все призеры и победители из Братска

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Первенство России по санному спорту завершилось 20 марта в городе Сочи. Спортсмены из областной спортивной школы олимпийского резерва Александра Зубкова завоевали на выступлениях девять медалей.

- Турнир проходил среди юношей и девушек 16-17 лет, - сообщает пресс-служба Министерства спорта Иркутской области. – Всего на первенство приехали около более полусотни саночников из Москвы, Кемеровской, Московской, Иркутской областей, Пермского и Красноярского краев.

Так, медали среди спортсменов Приангарья распределились следующим образом: золотые медали у Дианы Логиновой в одноместных санях, Михаила Карнаухова и Юрия Чирвы в двухместных экипажах.

Бронзовые награды в личном первенстве заслужили Дарья Олесик, Артем Чупров. В командных соревнованиях третье место заняли наши саночники Халил Абилов, Юрий Чирва, Диана Логинова, Михаил Карнаухов.

Тренируются призеры и победители у Александра Стоянова и Дмитрия Смирнова в Братске.

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ИСТОЧНИК KP.RU