2019-03-22T04:23:42+03:00
Звезды

Выставка «Дыхание сна» откроется в Иркутске 23 марта

В экспозиции – графические работы
Мария КНЯЗЕВА
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Выставка «Дыхание сна» откроется в Иркутске 23 марта. Фото: Галерея В. БронштейнаВыставка «Дыхание сна» откроется в Иркутске 23 марта. Фото: Галерея В. Бронштейна
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В Иркутске в субботу, 23 марта, откроется дебютная выставка молодой художницы Катерины Томиловой «Дыхание сна». На вернисаже будут представлены только графические работы автора.

- Экспозиция получилась черно-белая, фотографичная, — рассказала пресс-службе галереи В. Бронштейна Катерина. — Я намеренно использовала только черную тушь и перо.

Именно черно-белый формат, по мнению Томиловой, поможет зрителям увидеть именно свои сны, со своими цветами и красками. Всего два цвета - белый и черный - заставят иркутян подключить свою фантазию при просмотре полотна. Каким бы они хотели увидеть именно этот сон? В теплых тонах или холодных, красным или синим? Выставка в Галерее В. Бронштейна будет работать до 21 апреля.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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