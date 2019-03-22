Выставка «Дыхание сна» откроется в Иркутске 23 марта

СЕГОДНЯ 04:22 2019-03-22T04:23:42+03:00

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В Иркутске в субботу, 23 марта, откроется дебютная выставка молодой художницы Катерины Томиловой «Дыхание сна». На вернисаже будут представлены только графические работы автора.

- Экспозиция получилась черно-белая, фотографичная, — рассказала пресс-службе галереи В. Бронштейна Катерина. — Я намеренно использовала только черную тушь и перо.

Именно черно-белый формат, по мнению Томиловой, поможет зрителям увидеть именно свои сны, со своими цветами и красками. Всего два цвета - белый и черный - заставят иркутян подключить свою фантазию при просмотре полотна. Каким бы они хотели увидеть именно этот сон? В теплых тонах или холодных, красным или синим? Выставка в Галерее В. Бронштейна будет работать до 21 апреля.

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ИСТОЧНИК KP.RU