Две новые детские поликлиники строят в Иркутске

СЕГОДНЯ 06:28 2019-03-22T06:28:06+03:00

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В Иркутске возведут две новые детские поликлиники. Новые здания для маленьких пациентов построят для 8 и 9-ой городских больниц в Ленинском и Правобережном округах.

-Наши учреждения сейчас находятся в исторических зданиях, конечно, мы поддерживаем их в необходимом состоянии, но они не охватывают всех потребностей врачей и пациентов, - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Иркутской области. – К тому же в этих районах появляется новая жилая застройка, поэтому приток новых пациентов ежегодно растет.

В ведомстве также уточнили, что это далеко не единственные изменения. В ближайших планах еще более крупный проект – областной детской клинической больницы. К ее строительству приступят после того, как определяться с выбором земельного участка в микрорайоне Юбилейный.

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ИСТОЧНИК KP.RU