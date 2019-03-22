2019-03-22T06:28:06+03:00
Общество

Две новые детские поликлиники строят в Иркутске

Они появятся в Ленинском и Правобережном округах
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Две новые детские поликлиники строят в Иркутске. Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Иркутской области.Две новые детские поликлиники строят в Иркутске. Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Иркутской области.
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В Иркутске возведут две новые детские поликлиники. Новые здания для маленьких пациентов построят для 8 и 9-ой городских больниц в Ленинском и Правобережном округах.

-Наши учреждения сейчас находятся в исторических зданиях, конечно, мы поддерживаем их в необходимом состоянии, но они не охватывают всех потребностей врачей и пациентов, - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Иркутской области. – К тому же в этих районах появляется новая жилая застройка, поэтому приток новых пациентов ежегодно растет.

В ведомстве также уточнили, что это далеко не единственные изменения. В ближайших планах еще более крупный проект – областной детской клинической больницы. К ее строительству приступят после того, как определяться с выбором земельного участка в микрорайоне Юбилейный.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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