Частицу мощей Святителя Иннокентия (Вениаминова) вернут на родину

СЕГОДНЯ 07:46 2019-03-22T07:46:02+03:00

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Часть мощей митрополита Московского и Коломенского святителя Иннокентия Вениаминова вернут на его малую родину в поселок Анга Качугского района из Свято-троицкой Сергиевой Лавры. Об этом патриарха Московского и всея Руси Кирилла попросили митрополит Иркутский и Ангарский Вадим и настоятель храма в Анге Максим Кузнецов. Утром 28 марта ковчег с мощами прибудет в Иркутск из Москвы. Далее их планируют провести по нескольким храмам области и провести службы.

- Первая служба пройдет в часовне в честь иконы Божией Матери «Благодатное небо» на территории аэропорта, рассказал «Комсомольской правде» в Иркутске настоятель храма в селе Анга Максим Кузнецов. – Дальше крестных ход пройдет через церкви Хомутово, Усть-Орды, Баяндая, а затем прибудет в Ангу.

Святитель Иннокентий Вениаминов был первым православным епископом Камчатки, Аляски, Якутии, Приамурья и Сибири. Он родился 8 сентября 1797 года в селе Анга и был путешественником, ученым-натуралистом, а позже занялся миссионерством. К 220-летию со дня его рождения и 40-летия со дня его канонизации в поселке Анга построили культурно-просветительский центр его имени.

ИСТОЧНИК KP.RU