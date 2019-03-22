2019-03-22T09:12:24+03:00
Происшествия

Бывший опекун похитила у сироты-инвалида 1 миллион рублей в Иркутской области

На эти деньги 36-летняя женщина купила квартиру
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Бывший опекун похитил у сироты-инвалида 1 миллион рублей в Иркутской области.Бывший опекун похитил у сироты-инвалида 1 миллион рублей в Иркутской области.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Сирота из Боханского района потеряла все свои сбережения, доверившись бывшему опекуну. 20-летняя девушка с детства откладывала деньги, которые она получала от государства по потере кормильца и инвалидности. За это время на ее счетах накопился почти 1 миллион рублей.

- Ее бывший опекун, пользуясь хорошими отношениями с приемной дочерью, убедила девушку передать ей деньги на временное хранение, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области. – Когда все сбережения сироты оказались у нее, она потратила их на покупку квартиры, которую оформила на другого человека.

Девушка, узнав о том, что ее обманула экс-опекунша, пошла в прокуратуру, которая провела проверку и передала дело сыщикам, которые и будут разбираться в нюансах махинации 36-летней женщины.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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