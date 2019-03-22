2019-03-22T10:08:06+03:00
Происшествия

123 грамма тяжелых наркотиков изъяли полицейские у двух жительниц Черемхова

Они делали закладки с января 2019 года
Олег ФЕДОРОВ
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123 грамма тяжелых наркотиков изъяли полицейские у двух жительниц Черемхова. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.123 грамма тяжелых наркотиков изъяли полицейские у двух жительниц Черемхова. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
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Двух торговок смертью задержали сотрудники полиции и бойцы спецназа «Гром». Две представительницы одной этнической наркогруппировки 37 и 54 лет были доставлены в отделение полиции. Оперативники установили, что женщины с января 2019 года делали так называемые закладки и тайники с наркотиками. Только при личном осмотре у них нашли и изъяли 90 свертков с запрещенным веществом. В дальнейшем, при осмотре их жилища, сотрудники полиции обнаружили еще 123 грамма сильнодействующих наркотиков.

- Кроме того, у них был найден специальный прибор для фасовки наркотиков, а также травматический пистолет, который числится в розыске, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Найденные деньги в размере 110 тысяч рублей, скорее всего добыты преступным путем.

На женщин завели уголовные дела за сбыт наркотических средств по предварительному сговору. Одну из задержанных поместили под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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