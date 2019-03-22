2-х летний ребенок погиб на реке Олха в Шелеховском районе

СЕГОДНЯ 10:36 2019-03-22T10:36:04+03:00

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Трагедия произошла сегодня утром в Шелеховском районе Иркутской области. Двое ребятишек 5-ти и 2-х лет играли на льду реки Олха. В это время их родители работали в кафе неподалеку от водоема. Мать приглядывала за сыновьями через окно. В какой-то момент она заметила, что мальчиков нет на месте, где они играли. Она вышла во двор и увидела старшего ребенка в воде, который держался за льдину. Люди резко выскочили на улицу, аккуратно подползли ко льду и успели схватить мальчика. Второго ребенка уже не было видно, его унесло течением. Родители вызвали сотрудников МЧС.

- Дети находились без присмотра, что стоило жизни одному из них, - сообщил старший государственный инспектор Шелеховского инспекторского участка ГИМС Владимир Стулев. – Лед там подмывает течением, он становится хрупким и вставать на него опасно.

Спасателям пришлось выпиливать лед ниже по течению реки. Спустя час водолазы пожарно-спасательной службы Иркутской области обнаружили тело мальчика.

ИСТОЧНИК KP.RU