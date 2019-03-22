2019-03-22T11:46:04+03:00
Происшествия

Иркутянка купила ПАЗ через интернет, но так и не дождалась автобуса

Женщина перевела мошенникам четверть миллиона рублей
Олег ФЕДОРОВ
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Иркутянка хотела купить ПАЗ через интернет, но так и не дождалась автобуса.Иркутянка хотела купить ПАЗ через интернет, но так и не дождалась автобуса.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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33-летняя жительница Иркутска подыскивала подходящий вместительный транспорт на популярном сайте продаже автомобилей. Его она искала своему мужу, они вместе планировали заниматься пассажирскими перевозками. Свой выбор женщина остановила на автобусе ПАЗ. Цена показалась ей приемлемой, да и находился он относительно недалеко – в Зиминском районе. Она связалась с продавцом, они обсудили все детали сделки. Злоумышленник отправил ей дополнительные фотографии транспорта, а также ксерокопию якобы своего паспорта, что внушило доверие женщине. После этого он попросил покупательницу внести предоплату – 70 тысяч рублей. Женщина так и поступила, а ее супруг поехал забирать технику.

В этот момент мошенник вновь позвонил потерпевшей и попросил перевести остальные 175 тысяч рублей. Не смотря на уговоры сотрудников банка не делать этого, иркутянка все же совершила очередной перевод. А когда ее муж приехал по указанному адресу, никакого автобуса он не нашел. Телефон лжевладельца ПАЗика был уже недоступен. Супруги решили обратиться в полицию.

- Номер, с которого звонил злоумышленник, зарегистрирован в Санкт-Петербурге, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - А фотографии с паспорта, которую он высылал, принадлежит совсем другому человеку.

Сейчас полицейские устанавливают личность мошенника. В последнее время на территории области все больше людей становятся жертвами интернет аферистов. Полиция рекомендует с опаской относиться к операциям с деньгами через интернет или мобильную связь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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