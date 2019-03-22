Движение по улице Желябова ограничат в Иркутске
Внимание, автомобилисты! В Октябрьском округе Иркутска на два дня ограничат движение по улице Желябова.
- 22 и 23 марта движение транспорта по улице Желябова на участке от улицы Пролетарская до Кооперативного переулка будет частично ограничено, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска. – Это связано с проведением ремонтных работ на теплосетях.
Водители, будьте внимательны! Заранее обдумайте объездной маршрут.
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ИСТОЧНИК KP.RU