2019-03-22T12:29:55+03:00
Общество

Движение по улице Желябова ограничат в Иркутске

Там пройдут ремонтные работы
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Движение по улице Желябова ограничат в Иркутске.Движение по улице Желябова ограничат в Иркутске.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Внимание, автомобилисты! В Октябрьском округе Иркутска на два дня ограничат движение по улице Желябова.

- 22 и 23 марта движение транспорта по улице Желябова на участке от улицы Пролетарская до Кооперативного переулка будет частично ограничено, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска. – Это связано с проведением ремонтных работ на теплосетях.

Водители, будьте внимательны! Заранее обдумайте объездной маршрут.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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