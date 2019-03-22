Спасатели нашли «Ниву», которая провалилась под лед на Байкале 16 марта
Инцидент с уходом под лед автомобиля «Нива» произошел в минувшую субботу в районе населенного пункта Ранжурово в Кабанском районе Бурятии. Двое пассажиров выехали на лед, но под тяжестью машины он не выдержал и она пошла ко дну. Спасатели установили, что глубина в том месте составляет 80 метров. И вот специалист с помощью специальной глубоководной камеры сумел обнаружить «Ниву». Более того, поисковикам удалось зацепить «кошку» к заднему мосту машины, чтобы осуществить ее подъем. Вчера удалось поднять машину на полтора метра от то дна озера, чтобы осмотреть салон. Внутри тела рыбаков не обнаружены.
- Теперь зона поиска мужчин будет расширена,- сообщили в пресс-службе Посольского поисково-спасательного отряда. Дополнительно будут обследовать территорию на льду.
Сейчас поисковики осматривают ближайшие зимовья, опрашивают местных жителей. А 26 марта сотрудники Посольского ПСП будут повторно осматривать место, где автомобиль ушел под воду.
ИСТОЧНИК KP.RU