СЕГОДНЯ 14:43 2019-03-22T14:43:36+03:00

На семь лет сядет житель Улан-Удэ за торговлю наркотиками в Братске. Фото: пресс-служба УФСБ России по Иркутской области.

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22-летнего жителя столицы республики Бурятия поймали с поличным сотрудники полиции в городе Братске. Поздно ночью он приехал на территорию гаражного кооператива, где достал неизвестный сверток из тайника. Указания, где лежит товар и куда его надо доставить, преступник получал от анонимного собеседника из соцсети. Дальше ему нужно было действовать по отработанной инструкции: он перевозит наркотики из Братска в Иркутск, там их прячет, а потом передает координаты тайника куратору. За эту «миссию» ему обещали крупное вознаграждение. Однако, обогатиться злоумышленнику не удалось.

- Злоумышленник был задержан в момент, когда доставал сверток, - сообщили в пресс-службе УФСБ России по Иркутской области. – Вес изъятого наркотического вещества составил 600 граммов.

Задержанный полностью признал свою вину, вновь вступить на «скользкую дорожку» его заставила банальная нехватка денег. Раньше он уже отбывал срок за сбыт наркотиков. Теперь еще 7 лет своей жизни, по решению Братского городского суда, он проведет в колонии строго режима. Сейчас устанавливаются остальные личности этого преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU