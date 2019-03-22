Вооруженный мужчина ограбил магазин под Иркутском

СЕГОДНЯ 15:21 2019-03-22T15:21:41+03:00

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В деревне Карлук Иркутского района задержали разбойника, который напал на местный продуктовый магазин. Мужчина вломился в павильон и, угрожая ножом продавцу, потребовал отдать ему выручку, сотовый телефон и золотую цепочку. После чего сбежал.

- Им оказался 33-летний ранее судимый местный житель, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Во время досмотра у него нашли все похищенные вещи, кроме денег. Их он уже успел потратить.

Сыщики возбудили уголовное дело по статье «Разбой». Полицейские выясняют все детали нападения, расследование продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU