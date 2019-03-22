СЕГОДНЯ 15:42 2019-03-22T15:42:29+03:00

Более тысячи человек эвакуировали из ТРК «Комсомолл» в Иркутске. Фото: группа ДТП38Rus.

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Сегодня вечером 22 марта около 19.30 из здания торгового комплекса «Комсомолл» экстренно эвакуировали персонал и посетителей. Это произошло из-за сработавшей противопожарной сигнализации.

- Датчики дыма среагировали на пар в одном из разделочных цехов супермаркета, который находится в комплексе, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – Эвакуировали более тысячи человек.

После того, как убедились, что поводов для беспокойства нет, персоналу и посетителям «Комсомолла» разрешили вернуться в здание. В пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области уточнили, что аналогичный случай произошел утром 21 марта. Тогда из комплекса вывели около 600 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU