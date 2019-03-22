Ответный матч за бронзу «Байкал-Энергия» - «Уральский трубник» в Иркутске начнется на час позже

СЕГОДНЯ 17:11 2019-03-22T17:12:56+03:00

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Стало известно место и время проведения ответного матча за бронзовые медали Суперлиги между «Байкал-Энергией» и «Уральским трубником». Эту встречу, которая намечена на 26 марта наша команда проведет на иркутском стадионе «Рекорд». Правда, стартовый свисток к игре прозвучит не в 19.00 часов, а в 20.00.

Как уточнили в пресс-службе «Байкал-Энергии», перенос времени начала матча на час позже связан с увеличением продолжительности светового дня. После заката, в отсутствие прямых солнечных лучей ледовары стадиона «Рекорд» получат возможность подготовить более качественное ледовое покрытие спортивной арены. Это в свою очередь, скажется и на качестве игры.

Напомним, первую игру соперники проведут между собой 23 марта в Первоуральске. Если счет в серии, которая длится до двух побед одной из команд, 27 марта на стадионе «Рекорд» пройдёт третий, решающий матч. Он также начнётся в 20.00 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU