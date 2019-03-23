2019-03-23T04:39:11+03:00
Общество

Прогноз погоды в Иркутске: 23 марта днем +8

По области – слабые метели
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Прогноз погоды в Иркутске: 23 марта днем +8Прогноз погоды в Иркутске: 23 марта днем +8Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В Иркутск 23 марта - переменная облачность, без осадков. Ветер сегодня юго-восточный с переходом на северо-западный 6-11 м/с. Днем воздух прогреется до +6…+8 градусов

- По области - переменная облачность, местами небольшой и умеренный снег, - сообщили в ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». - Ветер юго-западный, юго-восточный с переходом на западный, северо-западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с, в северных районах до 18 м/с, слабые метели.

Столбики термометров в Приангарье покажут не выше +4,+9°, при облачной погоде -1,-6°. Внимание, автомобилисты, на дорогах региона возможны гололедица и снежный накат.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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