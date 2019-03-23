СЕГОДНЯ 06:41 2019-03-23T06:41:05+03:00

Более 60 нелегальных перевозчиков нашли в Иркутской области. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

70 процентов автобусов Приангарья старше 10 лет

Изменить размер текста: A A

В Иркутской области подвели итоги акции «Нелегальный автобус». Искали перевозчиков без лицензий.

- Во время рейдов проверили 12173 автомобиля, нашли 69 предпринимателей не имевших лицензии и 468 неисправных автобусов, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – К ответственности привлекли 171 должностное лицо.

По данным полицейских, в Иркутской области зарегистрировано 20259 автобусов, из них 70% старше 10 лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Подробности ДТП с маршруткой Оса-Иркутск, в котором погибло четыре человека: водитель микроавтобуса работал нелегально. Причины аварии на трассе Иркутск-Усть-Уда выясняют полицейские и следователи. Подробности.

80-летняя иркутянка попала под колеса автобуса №80, водитель скрылся с места ДТП. В критическом состоянии ее доставили в больницу. Подробности.

Я увидел, что автобус летит в кювет: под Иркутском экс-полицейский спас пассажиров от гибели в ДТП. Сергей Кузьмин вовремя заметил, что водитель потерял сознание на ходу. Подробности.

ИСТОЧНИК KP.RU