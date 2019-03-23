2019-03-23T06:41:05+03:00
Общество

Более 60 нелегальных перевозчиков нашли в Иркутской области

70 процентов автобусов Приангарья старше 10 лет
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Более 60 нелегальных перевозчиков нашли в Иркутской области.Более 60 нелегальных перевозчиков нашли в Иркутской области.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В Иркутской области подвели итоги акции «Нелегальный автобус». Искали перевозчиков без лицензий.

- Во время рейдов проверили 12173 автомобиля, нашли 69 предпринимателей не имевших лицензии и 468 неисправных автобусов, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – К ответственности привлекли 171 должностное лицо.

По данным полицейских, в Иркутской области зарегистрировано 20259 автобусов, из них 70% старше 10 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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