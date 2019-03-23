2019-03-23T08:09:18+03:00
Происшествия

Тела трех мужчин нашли на пожаре в поселке Юрты

Следственный комитет проводит проверку
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Тела трех мужчин нашли на пожаре в поселке Юрты.Тела трех мужчин нашли на пожаре в поселке Юрты.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В Тайшетском районе выясняют обстоятельства трагедии, которая унесла жизнь троих жителей поселка Юрты. Утром 23 марта в местную пожарную часть поступил сигнал о том, что горит частный дом на улице Сибирская. Чтобы потушить сильное пламя, охватившее дом, спасателям потребовалось полчаса.

- На месте пожара обнаружены тела троих мужчин 1961, 1972 и 1983 годов рождения, - сообщили в пресс-службе СУ СК Росссии по Иркутской области. – Видимых признаков насильственной смерти нет.

Сыщики выясняют все обстоятельства гибели людей. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Проводится доследственная проверка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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