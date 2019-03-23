2019-03-23T09:48:10+03:00
Происшествия

Почти 200 тысяч рублей присвоил менеджер магазина в Бурятии

Пропажу денег обнаружили во время ревизии
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Почти 200 тысяч рублей присвоил менеджер магазина в Бурятии.Почти 200 тысяч рублей присвоил менеджер магазина в Бурятии.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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В одной из торговых точек Улан-Удэ, продававших сотовые телефоны и мелкую цифровую технику, нашли крупную недостачу. Во время ревизии обнаружили, что из кассы пропало более 194 тысяч рублей.

- Их присвоил один менеджеров, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Бурятии. – С начала марта 21-летний мужчина забирал на свои нужды часть выручки.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Присвоение или растрата». Житель Улан-Удэ уже вернул часть денег. Расследование продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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