СЕГОДНЯ 09:48 2019-03-23T09:48:10+03:00

Почти 200 тысяч рублей присвоил менеджер магазина в Бурятии. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Изменить размер текста: A A

В одной из торговых точек Улан-Удэ, продававших сотовые телефоны и мелкую цифровую технику, нашли крупную недостачу. Во время ревизии обнаружили, что из кассы пропало более 194 тысяч рублей.

- Их присвоил один менеджеров, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Бурятии. – С начала марта 21-летний мужчина забирал на свои нужды часть выручки.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Присвоение или растрата». Житель Улан-Удэ уже вернул часть денег. Расследование продолжается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Журналиста «Комсомольской правды» обокрали в иркутском отеле «Северное море». Специальный корреспондент газеты прилетела на Байкал изучать ситуацию с заводом по розливу воды. Подробности.

Остались ни с чем: в Иркутске кредитный кооператив обманул горожан на 14 миллионов рублей. Офисы фирмы работали в нескольких городах Сибири и Урала. Подробности.

Девять сумок с деньгами и побег до Берлина: как иркутянка помогла украсть из банка полмиллиарда рублей. Уже больше года женщина находится в международном розыске. Подробности.

Бывший опекун похитила у сироты-инвалида 1 миллион рублей в Иркутской области. На эти деньги 36-летняя женщина купила квартиру. Подробнее.

ИСТОЧНИК KP.RU