2019-03-23T10:51:13+03:00
Общество

Иркутская область передала Символ Года театра Красноярску

Иркутяне приняли участие в театральной эстафете и показали красноярцам спектакль по повести Валентина Распутина
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Иркутская область передала Символ Года театра Красноярску. Фото: министр культуры Красноярского края Аркадий Зинов и главный администратор Иркутского академического драматического театра им. Н.П. Охлопкова Анна Юрмина. Пресс-служба правительства Иркутской области.Иркутская область передала Символ Года театра Красноярску. Фото: министр культуры Красноярского края Аркадий Зинов и главный администратор Иркутского академического драматического театра им. Н.П. Охлопкова Анна Юрмина. Пресс-служба правительства Иркутской области.
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Иркутская область передала Символ Всероссийского театрального марафона Красноярскому краю. От нашего региона в нем принял участие Академический театр имени Н.П. Охлопкова.

- Торжественная церемония прошла на сцене Красноярского драматического театра им. А.С. Пушкина, - сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области. – Наши артисты представили зрителям спектакль «Последний срок» по повести Валентина Распутина. 23 марта красноярцы увидят спектакль «Старомодная комедия» по одноименному произведению Алексея Арбузова.

Напомним, что Всероссийский театральный марафон прошел в Иркутске 17 марта и совпал по датам с областным фестивалем «Театральное Приангарье».

СПРАВКА «КП»

2019 год приказом президента России Владимира Путина был объявлен Годом театра. Одно из наиболее масштабных событий этого года - Всероссийский театральный марафон начался 18 января во Владивостоке. Он продлится до конца 2019-го и задействует все 85 регионов России. Это своего рода культурная эстафета. Символом Года театра является статуэтка, представляющая собой греческий амфитеатр, а на ней выгравированы гербы всех субъектов России. Автором идеи такой "эстафетной палочки" стал народный художник России Андрей Ковальчук.

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Символ Года театра передали Иркутской области. Открытие фестиваля "Театральное Приангарье" также прошло на сцене Иркутского драмтеатра. Подробнее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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