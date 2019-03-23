2019-03-23T13:04:44+03:00
Происшествия

Байкер едва не погиб, провалившись на льду Байкала, мужчину спас его приятель

Глубина в месте разлома более 40 метров
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Байкер едва не погиб, провалившись на льду Байкала, мужчину спас его приятель.Байкер едва не погиб, провалившись на льду Байкала, мужчину спас его приятель.Фото: ГУ МЧС по Иркутской области
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Из-за ранней весны даже толстый байкальский лед тает раньше обычного времени. Но люди продолжают выезжать на поверхность озера в погоне за адреналином. Один из таких случаев произошел в районе пролива Малое море. Недалеко от мыса Уляхта на острове Ольхон, уже вовсю видны открытые участки воды. Однако это не помешало двум байкерам разогнать своих железных «коней» прямо на хрупком льду.

- Один из мотоциклов провалился под воду, мужчину успел спасти его приятель, ехавший следом, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – Глубина в этом месте более 40 метров.

В ведомстве уточнили, что экстремал принимал участие в массовом мероприятии одного из дилерских мотоцентров Иркутска. И спасатели рекомендовали организаторам отказаться от проведения акции из-за хрупкого льда.

Напомним, что с 21 марта из-за двух больших трещин была закрыта ледовая переправа связывавшая остров Ольхон с материком.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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