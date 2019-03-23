2019-03-23T17:31:25+03:00
Общество

Прогноз погоды в Иркутске: 24 марта днем +4

По области – слабые метели
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Прогноз погоды в Иркутске: 24 марта днем +4.Прогноз погоды в Иркутске: 24 марта днем +4.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В Иркутске 24 марта - переменная облачность, возможен небольшой снег. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Ночью -3. Днем воздух прогреется до +2…+4 градусов.

- По области - переменная облачность, ночью местами небольшой и умеренный снег, днем мокрый снег , - сообщили в ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». – Ветер западный, северо-западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с, поземки.

Утром при прояснении термометры в Приангарье покажут -13,-18, днем 0,+5, местами -3,-8. В Катангском, Киренском и северо-восточных районах ночью -15,-20 градусов ниже нуля. В пониженных формах рельефа -23, -28, днем -9, -14, местами до -5.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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