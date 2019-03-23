Прогноз погоды в Иркутске: 24 марта днем +4

СЕГОДНЯ 17:31 2019-03-23T17:31:25+03:00

Изменить размер текста: A A

В Иркутске 24 марта - переменная облачность, возможен небольшой снег. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Ночью -3. Днем воздух прогреется до +2…+4 градусов.

- По области - переменная облачность, ночью местами небольшой и умеренный снег, днем мокрый снег , - сообщили в ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». – Ветер западный, северо-западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с, поземки.

Утром при прояснении термометры в Приангарье покажут -13,-18, днем 0,+5, местами -3,-8. В Катангском, Киренском и северо-восточных районах ночью -15,-20 градусов ниже нуля. В пониженных формах рельефа -23, -28, днем -9, -14, местами до -5.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Иркутянка через соцсети собрала деньги для одинокой 80-летней пенсионерки. Кроме того, сибирячка устроила субботник в доме пожилой женщины. Подробности.

«Байкал-Энергия» проиграла «Уральскому трубнику» в первом матче бронзовой серии. Иркутяне вели в счете, но не удержали преимущество. Подробности.

ИСТОЧНИК KP.RU